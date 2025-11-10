Более 4 тыс подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали с начала года

В Московской области родители при рождении ребенка могут выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Всего в набор входят более 50 предметов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В наборе собраны самые необходимые предметы для первого этапа жизни новорожденного, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, средства гигиены. Благодаря такому набору, будущие родители могут уделить больше времени себе и подготовке к родам. С начала года в Подмосковье выдали уже более 4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в медучреждении Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 000 рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, как и первые главные документы ребенка.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.