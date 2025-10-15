Более 4 млн тыс телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут проконсультироваться с врачом онлайн — с помощью телемедицины. Такая услуга доступна взрослым, детям, а также беременным женщинам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Онлайн-сервисы позволяют пациентам сэкономить время на походе в поликлинику, ведь получить консультацию доктора можно не выходя из дома. Сегодня с помощью телемедицины врачи продлевают электронные рецепты на льготные препараты, консультируют по итогам диспансеризации и анализов, при необходимости корректируют лечение. С начала года в Подмосковье врачи провели более 4 млн телемедицинских консультаций, что в 3,4 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.