Более 380 наборов «Я родился в Подмосковье» выдали в Видновском ПЦ

Появление на свет долгожданного ребенка — событие не только для папы, мамы и всех близких, но хороший повод получить полезный подарок на первый год жизни малыша. Родители новорожденного из Подмосковья к выписке из Видновского перинатального центра выбирают денежную выплату или большой набор, в который входят более 50 предметов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

⁣«Подарочный набор «Я родился в Подмосковье» — замечательный подарок и возможность не думать о покупке косметики, предметов гигиены, предметов первой необходимости для ребенка. Одежда разложена по месяцам и может быть использована по мере взросления детей», — отметила мама новорожденного.

За 2025 год в Видновском перинатальном центре 4391 мама выбрала получение денежной выплаты. Вместе с папой решили, что сами купят все необходимое.

«Пациентки заявление на выплату оформляют сразу в перинатальном центре. Во время пребывания в отделении новорожденных заполнить необходимые документы помогают сотрудники отдела ЗАГС и наши специалисты», — отметила старшая медицинская сестра отделения новорожденных Ульяна Доронина.

Подарки в день выписки получают все граждане Российской Федерации при рождении ребенка в медицинских учреждениях Московской области и регистрации в отделе ЗАГС. При появлении на свет двойняшек или тройняшек — выплаты и подарки выдают на каждого ребенка. За этот год уже почти 4,1 тысячи родителей получили наборы «Я родился в Подмосковье!»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.