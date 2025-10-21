Более 38 тыс женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания Подмосковья

В Московской области женщины могут пройти бесплатное обучение в центрах грудного вскармливания. Они работают на базе Видновского, Московского областного, Наро-Фоминского, Коломенского, Щелковского перинатальных центров, а также Московском областном центре охраны материнства и детства и родильных домах Балашихи и Одинцовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В центрах грудного вскармливания Московской области любая женщина может получить высококвалифицированную помощь специалистов, задать волнующие ее вопросы. Важно, что сделать это можно абсолютно бесплатно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года такое обучение прошли уже более 38 тыс. женщин», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Отметим, что в центрах женщинам расскажут о технике кормления грудью, правильном прикладывании ребенка к груди, важности грудного вскармливания и многом другом.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.