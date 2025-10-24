Более 37 тыс человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье

В Московской области будущим родителям доступно бесплатное обучение в специальных школах. Они работают в родовспомогательных учреждениях региона, а занятия проводят опытные акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Период беременности, подготовки к родам и первым месяцам жизни новорожденного очень волнительный для будущих родителей. Поэтому важно, чтобы опытные специалисты рассказали им об основах ухода, послеродовом периоде и развеяли их страхи и сомнения. Занятия в школах будущих родителей проводятся абсолютно бесплатно. С начала этого года такой возможностью воспользовались уже более 37 тыс. человек», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций.

Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.