Более 350 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала 2026 года

С начала 2026 года более 350 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в поликлинике по месту прикрепления. Эти обследования помогают своевременно выявлять различные заболевания и назначать необходимое лечение.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, с начала года более 350 тысяч человек воспользовались этой возможностью. У 61% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или специализированной медицинской помощи.

Результаты диспансеризации можно получить не только в поликлинике, но и на телемедицинской консультации с врачом. Кроме того, заключение с результатами диагностики направляется в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье», если в течение года был пройден комплекс исследований первого этапа диспансеризации.

Записаться на обследование можно через портал «Здоровье», по телефону 122, с помощью инфомата в поликлинике, а также через чат-боты в мессенджере «МАХ» и Telegram. Диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.