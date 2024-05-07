Более 350 детей прошли через кабинет охраны зрения НИКИ детства Подмосковья

С февраля прошлого года в КДЦ № 2 НИКИ детства успешно функционирует кабинет охраны зрения. Благодаря его работе существенно повысилась доступность и качество оказания офтальмологической помощи маленьким жителям Подмосковья, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На базе кабинета охраны зрения можно провести не только диагностическое исследование, но и необходимое первичное аппаратное лечение для профилактики развития различных детских глазных заболеваний.

«Свыше 350 детей с начала года прошли у нас осмотр и лечение. Приезжают к нам юные жители Подмосковья с 3 до 17 лет с миопией, спазмом аккомодации, гиперметропией, амблиопией, а также сходящимся и расходящимся косоглазием», — рассказала руководитель кабинета охраны зрения, врач-педиатр Светлана Кондратенко.

По словам специалиста, чаще всего эти патологии выявляются в раннем возрасте во время прохождения плановых медосмотров. Наиболее встречаемые виды нарушения зрения у детей: близорукость (истинная и ложная), дальнозоркость, астигматизм и косоглазие.

«Для прохождения курса аппаратного лечения необходимо направление от офтальмолога и участкового педиатра. Если наш специалист видит необходимость такой терапии, то юному пациенту назначается курс аппаратного лечения, который повторяется несколько раз в год. И это дает очень хорошие результаты, особенно миопия и косоглазие хорошо поддаются коррекции», — добавила Светлана Кондратенко.

Врач советует родителям раз в полгода обязательно проверять зрение ребенка у офтальмолога, ведь чем раньше выявить нарушение, тем лучше прогноз лечения. Также для профилактики нарушений зрения необходимо соблюдать режим дня, правильно питаться, меньше сидеть в гаджетах, и не забывать про прогулки на свежем воздухе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.