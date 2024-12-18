Более 3,5 тыс жителей Талдома обследовались в передвижном комплексе за год

Передвижной комплекс на протяжении всего года курсировал в различные населенные пункты Талдомского округа и Дубны. Прием вели терапевты, врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: неврологи, эндокринологи, гинекологи и другие. У жителей даже самых отдаленных населенных пунктов была возможность в будние дни и по выходным пройти базовые обследования, осмотр, получить консультацию нужного врача, сдать экспресс-анализы крови, сделать ЭКГ и другие необходимые исследования в рамках программы диспансеризации. За год комплекс совершил более 180 выездов в городские парки и скверы, деревни и села, СНТ, торговые центры, благодаря чему обследование в нем прошли свыше 3,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Талдомского округа.

«Благодаря регулярным выездам и удобству диагностики несколько тысяч жителей смогли своевременно получить консультацию врача, проверить свое здоровье и получить важные рекомендации по его улучшению. И все это рядом с местом проживания. Обеспечение доступности и получение качественной медицинской помощи для всех категорий граждан, вне зависимости от их местожительства — приоритет нашей работы», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Жители могут пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, обратившись в поликлинику в будние дни и по субботам. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Записаться можно по тел. 122, на портале «Здоровье» или обратиться в порядке живой очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.