Более 32 тыс человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

Пациенты с сахарным диабетом могут пройти обучение в школах сахарного диабета, которые работают в медучреждениях Московской области. На таких занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое без должного контроля может привести к тяжелым осложнениям. Пациентам, особенно тем, у кого диабет был выявлен недавно, может быть нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Подмосковье организовано обучение в школах сахарного диабета. С начала года его прошли уже более 32 тыс. человек. А всего в регионе работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение проводится бесплатно, пройти его может любой житель Подмосковья с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.