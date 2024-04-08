Более 300 работников «Мособлэнерго» сдали кровь на донорских акциях Подмосковья

В первом квартале 2024 года в выездных донорских акциях принял участие 301 работник компании «Мособлэнерго». Дни донора были организованы в аппарате управления, Коломенском, Краснознаменском, Красногорском, Одинцовском, Раменском и Щелковском филиалах компании. Суммарно на этих акциях было заготовлено 95 литров крови, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Выездные донорские акции организованы Московским областным центром крови (ГБУЗ МО «МОЦК»). Перед процедурой каждый работник прошел обследование, по результатам которого была определена возможность забора биологически ценного материала. После самой процедуры участникам донорской акции был предложен сладкий чай с печеньем и произведена денежная выплата, предусмотренная законодательством России.

Собранная кровь отправится в медицинские учреждения Подмосковья для лечения пациентов, которым необходимо переливание. Любой донор и тот, кто хочет им стать, может ознакомиться с информацией о том, кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют противопоказания к донорству (временные и постоянные). Также прочитать о правилах безопасного донорства можно на онлайн-платформе «Доноры Подмосковья».

Работники «Мособлэнерго» принимают участие в донорских акциях по сдаче крови ежегодно. В марте 2024 года 65 работников Щелковского филиала сдали почти 32 литра крови.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.