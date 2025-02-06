Более 300 наборов «Я родился в Подмосковье» выдали в Ленинском округе

С начала 2024 года и за первый месяц 2025 года подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» выбрали 327 женщин, ставших мамами в Видновском перинатальном центре. Еще порядка 5 200 рожениц выбрали выплаты в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Получить набор или выплату могут граждане России, родившие ребенка в Подмосковье и зарегистрировавшие его в одном из органов ЗАГС Московской области. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Такая мера поддержки предоставляется в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и нацпроекта «Демография».

В перинатальном центре Ленинского округа уточнили, что с 2025 года подарочный набор новорожденного обновлен. Теперь в него входят более 50 наименований необходимых принадлежностей для первых месяцев жизни малыша. Набор универсальный и подходит как для мальчиков, так и для девочек. Здесь можно найти детскую косметику и средства гигиены, пеленки, полотенце, предметы для ухода, подогреватель детского питания, постельное белье, одежду, включая теплую, игрушки, средства для купания. Все это уложено в подарочный бокс с поздравлением от губернатора Московской области.

Те, кто решил выбрать выплату, могут оформить ее через региональный портал госуслуг. Деньги поступят на счет в течение 10 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.