Более 300 человек приняли участие в дне диспансеризации в Раменском округе

Накануне в Раменском округе прошел единый день диспансеризации. В нем приняли участие более 300 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках медицинских мероприятий жители могли пройти медицинское обследование и сдать анализы. Проверить свое здоровье в этот день можно было во всех медицинских учреждениях, амбулаториях и на фельдшерско-акушерских пунктах.

По мнению экспертов, одним из главных преимуществ единого дня диспансеризации является его доступность для всех граждан, независимо от их социального статуса. Заведующая центральной поликлиникой Людмила Семеновна Паненкова сообщила, что каждый желающий может пройти бесплатное медицинское обследование и получить полную информацию о своем здоровье.

Основной целью данной акции является своевременное выявление потенциальных заболеваний и предотвращение их развития. Обследование пациентов включает в себя осмотр врача-терапевта, измерение артериального давления и анализ крови на содержание сахара и холестерина, а также функциональные исследования.

В период прохождения диспансеризации есть возможность сделать прививку от гриппа. 12 октября состоится следующий единый день диспансеризации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.