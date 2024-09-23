Свыше 30 жителей Балашихи привились от гриппа в дни работы мобильного ФАПа

В Балашихе передвижной фельдшерско-акушерский пункт возле ж/д станции Никольское в период с 19 по 21 сентября посетили 32 человека, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Все посетители сделали прививку от гриппа, включая семерых, которые дополнительно вакцинировались от пневмококковой инфекции.

«В ФАПе предлагают на выбор вакцину от гриппа — четырехвалентный Совигрипп или трехвалентный Флю-м. От пневмококковой инфекции в наличии Превенар 13. Пациентами ФАПа могут быть только люди старше 18 лет. Детей прививают в поликлинике и детском саду. Больница получила для них более 30 тысяч доз четырехвалентной вакцины Ультрикс квадри», — отметила врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Мобильный ФАП продолжает работу по установленному графику. Так, с 23 по 25 сентября все желающие смогут вакцинироваться возле МФЦ на ул. Советская — бригада медиков работает с 9 до 14 часов. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Сделать прививку от гриппа также можно в поликлинике по месту прикрепления. Направление в прививочный кабинет выдает врач-терапевт и врач-педиатр. Записаться к специалистам можно через портал Госуслуг, инфоматы и по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.