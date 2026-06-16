Более 30 тыс жителей Подмосковья прошли телемедконсультации

Более 30 тыс. жителей Подмосковья с начала года обсудили результаты диспансеризации с врачом онлайн. Телемедицинские консультации позволяют получить разъяснения и рекомендации без повторного визита в поликлинику, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители региона могут дистанционно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации. Во время онлайн-приема специалист разъясняет результаты анализов и обследований, дает рекомендации и при необходимости назначает дополнительные исследования.

«Телемедицинские консультации позволяют сделать медицинскую помощь удобнее и доступнее для жителей региона. После прохождения диспансеризации пациент может обсудить ее результаты с врачом онлайн, не посещая поликлинику повторно. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 30 тыс. человек. Также с помощью телемедицины можно продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист», — отметил Максим Забелин.

Записаться на онлайн-консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.