Более 30 тыс жителей округа Химки прошли диспансеризацию с начала года

Более 30 тыс. жителей городского округа Химки прошли диспансеризацию с начала этого года. Проверить свое здоровье можно в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Регулярное прохождение диспансеризации помогает держать здоровье в тонусе, а ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение.

Для прохождения диспансеризации в поликлинике необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на медицинский осмотр можно на портале «Здоровье» или по номеру телефона 122.

Результаты прохождения диспансеризации можно узнать онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач подробно расскажет об итогах диагностики и в случае необходимости направит на дальнейшее обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, который входит в первый этап диспансеризации, то в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье» в цифровом формате придет заключение с результатами диагностики.

С начала года диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли более 1,4 млн жителей всего Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.