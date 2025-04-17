Более 30 тыс телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье в 2025 г

В Московской области телемедицинские консультации доступны не только взрослым жителям региона, но и детям. Так, получить повторную консультацию врача можно не посещая поликлинику, а через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Формат телемедицинских консультаций для детей — очень востребованный среди родителей, ведь это удобно и позволяет сэкономить время на поездке в больницу. Наш флагман в этом направлении Детский центр им. Рошалая. Отмечу, что всего с начала года в регионе было проведено более 30 тыс. телемедицинских консультаций для детей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Специалисты консультируют пациентов по результатам исследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику или продлить цифровой рецепт на льготное лекарство. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.