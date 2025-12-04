Более 30 тыс раз робот Светлана напомнила пациентам о визите к врачу

Робот Светлана помогает жителям Московской области вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Также она совершает исходящие вызовы и напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана начала записывать пациентов к узкопрофильным специалистам в начале осени. Опция доступна пациентам, у которых открыто направление на прием к специалисту, а также состоящим на диспансерном учете. Всего за время реализации этой функции робот Светлана предложила записаться к узкопрофильным специалистам более 30 тыс. раз», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот Светлана принимает входящие звонки по номеру телефона 122 круглосуточно. Напомним, что также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.