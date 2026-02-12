Более 30 семей в Клину получили выездную реабилитацию для детей с ОВЗ

Выездная реабилитация для детей с ограниченными возможностями здоровья доступна в Клину с 2022 года. За два года услугой воспользовались более 30 семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клину с 2022 года работает отделение социального обслуживания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому. В 2023 году проект «Микрореабилитационный центр на дому» получил грант фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 3 миллионов рублей. На эти средства отделение приобрело оборудование, а специалисты прошли дополнительное обучение.

В рамках программы к семьям выезжают специалисты по адаптивной и лечебной физкультуре, логопеды, психологи и массажисты. Иногда занятия проводят сразу два специалиста, чтобы повысить их эффективность. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, пояснила Ольга Головко, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Клинский».

Особое внимание уделяется семьям с паллиативными детьми, которые не могут посещать центр. Сотрудники обучают родителей проводить реабилитацию самостоятельно, чтобы они могли помогать своим детям. Сейчас услугой пользуются 17 клинчан. Записаться можно по телефону отделения центра социальной реабилитации «Клинский» 8 (49624) 2-17-55.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.