Более 30 рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в больницы Подмосковья с начала года

Медучреждения Московской области продолжают получать новое медицинское оборудование, в том числе рентгеновские аппараты типа С-дуга. Они используются при проведении операций, позволяя врачу получать рентгеновские снимки под разными углами, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для оказания качественной медицинской помощи огромное значение имеет не только квалификация и опыт медицинских специалистов, но и техническое оснащение медучреждений. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 31 рентген-аппарат типа С-дуга на общую сумму более 530 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Аппараты С-дуга поступили в 19 медучреждений, в том числе в Одинцовскую, Долгопрудненскую, Химкинскую, Клинскую, Луховицкую, Щелковскую и другие больницы, а также МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

«В наш институт поступило 5 новых рентген-аппаратов типа С-дуга, которые уже установлены в наших операционных. Рентгеновская С-дуга используется для точной визуализации внутренних структур человеческого тела в динамике, что особенно важно в ходе хирургических вмешательств. Благодаря этому оборудованию наши хирурги могут проводить манипуляции с высокой точностью, что, безусловно, повышает эффективность операций и снижает риски для пациентов», — рассказал директор МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Константин Соболев.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.