Более 30 медучреждений отремонтируют в Подмосковье в рамках госпрограммы в 2025 году

В Московской области реализуется комплексная программа ремонтов объектов здравоохранения — в нее вошли поликлиники и стационары. Так, в этом году запланирован ремонт 31 объекта здравоохранения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В ходе капитального ремонта создаются условия для подключения более мощного современного диагностического оборудования. Также учитываются принципы зонирования помещений: на первых этажах размещаются наиболее посещаемые кабинеты, при входе пациентов встречают светлые и просторные вестибюли. Кроме того, для врачей обустраиваются удобные кабинеты с эргономичной мебелью и продуманной обстановкой.

В программу вошли поликлиника в Королеве на улице Циолковского, стационар «Одинцовской областной больницы» в с. Перхушково, стационар «Орехово-Зуевской больницы», терапевтический корпус «Луховицкой больницы», детское соматическое отделение «Электростальской больницы», главный хирургический корпус «Домодедовской больницы» и другие объекты.

В соответствии с подмосковным стандартом модернизации объектов здравоохранения в зданиях заменят все инженерные системы, лифты, окна и двери, обустроят новые системы вентиляции и кондиционирования, утеплят фасады и проведут отделку помещений, а также создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Завершить все работы планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.