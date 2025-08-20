Более 30 медработникам Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку

В доме правительства Московской области прошло вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получил 31 медицинский специалист: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Программа „Социальная ипотека“ позволяет медицинским специалистам решить важный жилищный вопрос и обзавестись собственным жильем. С начала года свидетельства на покупку квартир получили 124 медицинских специалиста Подмосковья, а за все время действия программы — почти 2 тыс. медработников», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Помимо «Социальной ипотеки», в Подмосковье реализуются другие меры соцподдержки медработников: компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор/Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.