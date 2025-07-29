Более 3 тыс процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Жительницы Московской области могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Она выполняется бесплатно, по полису ОМС, при наличии медицинских показаний, которые препятствуют наступлению беременности естественным путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«ЭКО позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Подмосковье выполнили более 3 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Процедура реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в национальный проект «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

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