Более 3 тыс процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года
Фото - © Пресс служба Минздрава Московской области
Жительницы Московской области могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Она выполняется бесплатно, по полису ОМС, при наличии медицинских показаний, которые препятствуют наступлению беременности естественным путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«ЭКО позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Подмосковье выполнили более 3 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».
Процедура реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в национальный проект «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.
«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.
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