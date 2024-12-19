Более 3 тыс подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в 2024году

В Московской области молодые родители при рождении ребенка могут выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». В его состав входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В подарочном наборе «Я родился в Подмосковье!» мы постарались собрать все самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам, посещать школу будущих мам, так как все самое необходимое она сможет получить в родовспомогательном учреждении. Всего с начала года в регионе выдали более 3 тыс. подарочных наборов», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 000 рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.