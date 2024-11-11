Более 3 тыс человек прошли лечение в новом реабилитационном отделении Королева

Отделение медицинской реабилитации открылось в филиале «Юбилейный» Королевской больницы в прошлом году и стало первым в городе отделением такого профиля. Здесь восстанавливают здоровье пациенты, перенесшие инсульты, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, COVID-19, а также получившие травмы опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отделение рассчитано на 40 коек круглосуточного пребывания, оснащено современное оборудование, в том числе аппарат магнитной нейростимуляции, устройство для восстановления моторики и координации движения рук, специализированные тренажеры для восстановления навыков вертикального стояния и ходьбы по лестнице, беговые дорожки, аппарат для коррекции психосоматического состояния и другое.

В палатах предусмотрено все для комфортного пребывания пациентов. Лечением занимаются опытные доктора — неврологи, кардиологи, врачи-реабилитологи и другие специалисты.

За время работы отделения лечение здесь прошли уже более трех тысяч пациентов после различных заболеваний.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление на реабилитацию выдаст лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.