Более 3 млн жителей Свердловской области проверили свое здоровье в 2024 году

В минувшем году в Свердловской области диспансеризацию прошли более 3 млн граждан, из которых почти 440 тыс. — екатеринбуржцы, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

В ходе диспансеризации было зафиксировано свыше 1,1 млн случаев неинфекционных заболеваний, что на 44% превышает показатели предыдущего года.

По словам замминистра здравоохранения региона Дениса Демидова, повышение эффективности обследований обусловлено внедрением современных технологий и методов.

Среди обнаруженных заболеваний лидируют болезни кровеносной системы и сахарный диабет. Кроме того, отмечен существенный, почти четырехкратный, рост выявления злокачественных опухолей, причем в 60% случаев новообразования удалось диагностировать на ранних стадиях. В результате онкологического скрининга подозрение на рак выявили более чем у 1,5 тыс. человек, а у 570 свердловчан были обнаружены нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.