Более 3 млн электронных рецептов на льготное лекарство оформили в Подмосковье

В Московской области рецепты на льготные лекарства оформляются в электронном виде. Сделать это можно на приеме у врача или через Интернет — с помощью телемедицинской консультации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой, не теряется и не мнется. С начала года в регионе оформили более 3 млн электронных рецептов. Кроме того, для того, чтобы его продлить не нужно ехать в поликлинику, так как это можно сделать в ходе телемедицинской консультации», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе онлайн-приёма электронный рецепт продлит лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис», чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.