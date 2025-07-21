Более 2,9 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В минувшие выходные любой желающий старше 18 лет мог пройти профосмотр в рамках акции «Проверь здоровье в парке». Бригады врачей работали в 35 городских округах, в том числе в Волоколамске, Егорьевске, Жуковском, Дубне, Люберцах и других, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно летом каждые выходные бригады наших врачей работают в подмосковных парках. В минувшие выходные возможностью проверить свое здоровье на свежем воздухе воспользовались 503 человека, а всего с начала лета — более 2,9 тыс. жителей региона», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На месте можно было измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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