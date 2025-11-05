Более 280 выездных донорских акций провели в Подмосковье с начала года

В Подмосковье сдать кровь можно как в учреждениях службы крови, так и во время выездных акций, которые регулярно проводит Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во время таких выездов стать донорами могут совершеннолетние жители региона, не имеющие противопоказаний по здоровью. С начала этого года Московский областной центр крови провел 281 такую выездную акцию, во время которых было заготовлено почти 8 тонн крови», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.