Более 270 тыс человек привились от гриппа в Подмосковье

Жители Московской области могут пройти вакцинацию от гриппа. Сделать это можно в поликлиниках по месту прикрепления, ФАПах, а также в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживленные места — работают на городских площадях, вблизи торговых центров, автомобильных вокзалов и железнодорожных станций. Для защиты от вируса применяются современные и безопасные отечественные вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, к которым он может привести. На выработку иммунитета потребуется время, поэтому призываю всех поторопиться с вакцинацией. В настоящий момент прививку от гриппа сделали более 270 тыс. человек, в том числе 170 тыс. взрослых. Всего в этом году планируем привить от гриппа боле 3,3 млн взрослого населения», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Записаться на прием к специалисту можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке: https://mz.mosreg.ru/sobytiya/press-releases/grafik-raboty-mobilnyx-punktov-vakcinacii-ot-grippa-v-sentiabre-2025-goda.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.