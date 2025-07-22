Более 270 единиц медоборудования для спасения недоношенных получат больницы Подмосковья в этом году

Медорганизации Московской области в этом году получат новое медицинское оборудование, предназначенное для спасения недоношенных детей и оказания медицинской помощи новорожденным. Это различные инкубаторы, столы для реанимации, аппараты ИВЛ и другая медицинская техника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Это позволяет оказывать на высоком уровне медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным. С начала года наши роддома и перинатальные центры получили 121 единицу медтехники для спасения недоношенных детей, а всего в этом году поставим 276 таких аппаратов. На эти цели направлено почти 700 млн рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Неонатологическое оборудование предназначено для 15 учреждений здравоохранения Подмосковья, в том числе для МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского, Московского областного, Коломенского, Видновского перинатальных центров, Одинцовской больницы и других.

Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.

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