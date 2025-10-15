Более 27 тыс операций провели в подмосковных стационарах кратковременного пребывания

В Московской области на базе 55 медицинских организаций работают стационары кратковременного пребывания. Медицинскую помощь в них оказывают пациентам, которым не требуется длительная госпитализация, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания оказывают и взрослому, и детскому населению по различным профилям, в том числе, хирургическому, урологическому, травматологическому, гинекологическому и другим. Важно, что такой формат практически не „выбивает“ пациента из привычной жизни. Всего за время работы стационаров кратковременного пребывания медпомощь в них получили более 27 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

После операции за состоянием пациента в палате наблюдают медицинские специалисты. При отсутствии осложнений и стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Стационары кратковременного пребывания работают в Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.