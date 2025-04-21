Более 27 тыс доноров из Подмосковья получили ежегодную выплату

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Почетные доноры региона уже получили ежегодно выплату. В этом году она проиндексирована на 4,5% и составила чуть больше 18 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В нашем регионе более 27 тыс. жителей имеют звание почетного донора. Только в этом году областной центр крови заготовил свыше 20 тонн крови и ее компонентов, а впервые стали донорами более 4 тыс. человек», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московской области предусмотрено множество региональных мер поддержки для жителей, которые награждены знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Среди этих мер — бесплатный проезд на городском транспорте как Подмосковья, так и Москвы. Также предусмотрены компенсация за коммунальные услуги и ежемесячные выплаты донорам пенсионерам и предпенсионерам.

Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов.

Ознакомиться с подробной информацией о донорстве можно на портале donormo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.