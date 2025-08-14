Более 26 тыс человек воспользовались медицинским чат-ботом Денис в этом году

В Московской области работает цифровой помощник в Telegram — чат-бот Денис. С его помощью можно оформить запись к врачу, на вакцинацию, телемедицинскую консультацию, вызвать специалиста на дом. Кроме того, чат-бот собирает жалобы пациента на здоровье перед записью к врачу, а после визита просит оценить качество приема. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Цифровой помощник Денис был внедрен в систему здравоохранения Подмосковья еще в 2022 году. С тех пор он пользуется спросом у жителей региона. В этом году чат-ботом воспользовались более 26 тыс. человек, а за все время его работы — почти 170 тыс. пациентов», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Самыми популярными разделами у пользователей чат-бота стали запись на прием к врачу и вызов врача на дом. Воспользоваться цифровым помощником Денис можно по ссылке: https://t.me/eregistratura_mo_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.