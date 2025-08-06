Более 250 жителей Ленинского округа прошли чек-ап здоровья за неделю

В Видновской клинической больнице Ленинского городского округа напоминают о важности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, особенно в летний период. За прошедшую неделю чек-ап здоровья прошли 257 жителей, сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Особенно важен такой контроль летом — именно в этот сезон возрастает нагрузка на организм из-за жаркой погоды, активного отдыха, физического труда на даче и огородах. Многие жители старшего возраста активно занимаются садоводством, испытывая повышенные физические нагрузки, а также воздействие высокой температуры воздуха», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Летний период может быть связан с повышенными нагрузками на организм, особенно для пожилых людей, занимающихся физическим трудом. Своевременная проверка здоровья поможет выявить возможные проблемы и принять необходимые меры для их предотвращения.

Диспансеризацию и профилактический медосмотр может пройти любой гражданин, вне зависимости от прикрепления к Видновской клинической больнице.

Диспансеризация бесплатна по полису ОМС и занимает всего около 2 часов. Записаться можно по телефону 122 или через портал госуслуг. Запись доступна во все подразделения амбулаторно-поликлинического звена Видновской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.