Более 25 тыс жителей Сергиева Посада прошли диспансеризацию с начала года

Сергиево-Посадская больница ввела в практику проведения единых дней диспансеризации, когда все структурные подразделения главного лечебного учреждения округа принимают пациентов в определенный день для проведения профилактических осмотров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация проводится бесплатно, в рамках ОМС. Пройти обследование можно в поликлиниках Сергиево-Посадской больницы. Обратиться на прием могут граждане, достигшие 18 лет, в поликлинику по месту прикрепления, с 8 до 14 часов. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

После прохождения первого этапа обследования пациент может быть направлен на второй этап, который, при необходимости, будет включать консультации узких специалистов.

По результатам медицинских осмотров за первый квартал 2025 года был выявлен ряд распространенных заболеваний, требующих пристального внимания. На первом месте по числу выявленных случаев находятся болезни системы кровообращения — 372 факта. Гипертония и ишемическая болезнь сердца оказались наиболее распространенными патологиями в этой группе. Наименьшее количество выявленных случаев приходится на онкологические заболевания — 37 случаев, среди эндокринных заболеваний наиболее часто диагностировался сахарный диабет — 30 случаев. Кроме того, врачи зафиксировали 29 случаев заболеваний органов дыхания, таких как бронхиты и астма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.