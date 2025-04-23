Более 2,5 тыс выездов совершили медицинские мобильные комплексы в Подмосковье

В Московской области для повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий региона проводятся выезды мобильных комплексов. С начала года мобильные комплексы совершили более 2,5 тыс. выездов, в ходе которых специалисты осмотрели более 62 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Медицинская бригада и комплекс исследований формируются заранее и зависят от потребностей населенного пункта. Это в первую очередь удобно для жителей, так как пройти обследование и задать волнующие вопросы врачам они могут рядом с домом», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе такого выезда пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильного специалиста. Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций Московской области или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.