Более 25 л крови сдали доноры центра вертолетостроения в Люберцах

Во время выездной донорской акции сотрудники национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова городского округа Люберцы сдали более 25 л крови, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году это уже четвертая выездная акция, организованная на предприятии.

«Кровь в Люберецкой областной больнице всегда пользуется спросом, во-первых, проводится много операций, кроме того, она используется для лечения пациентов, страдающих онкологией, заболеваниями крови, болезнями почек, при анемии и высокой кровопотере. За 11 месяцев текущего года нашим отделением было собрано почти 1 800 литров крови», — отметил врач-трансфузиолог Люберецкой областной больницы Сергей Понятов.

В результате акции в центре вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова кровь сдали 55 человек. Трансфузиологи собрали более 25 литров крови.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.