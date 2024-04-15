Более 240 единиц медтехники закупят в детские поликлиники Подмосковья в 2024 г

В нынешнем году в детские поликлиники Московской области поступит более 240 единиц медтехники: аппараты УЗИ, офтальмологическое, реабилитационное оборудование и другое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование. Для этого медтехникой продолжают оснащаться медорганизации Подмосковья, в том числе детские поликлиники Подмосковья. В этом году закупим для них более 240 единиц оборудования на сумму свыше 441 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника поступит в детские поликлиники Подольской, Дмитровской, Жуковской, Королевской и других больниц.

Оборудование будет закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Глава региона ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.