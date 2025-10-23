Более 230 бойцов СВО воспользовались льготным зубопротезированием в Подмосковье

В Московской области участники специальной военной операции могут на льготных условиях пройти зубопротезирование — бесплатное изготовление и установку зубных протезов, имплантов или коронок. Сделать это можно в 25 поликлиниках Подмосковья, в том числе в Московской областной стоматологической поликлинике, Подольской, Домодедовской, Балашихинской, Королевской, Мытищинской и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Подмосковье особое внимание уделяется заботе об участниках специальной военной операции, их реабилитации и лечению. Программа льготного зубопротезирования — одна из мер социальной поддержки. В этом году ей воспользовались 236 участников СВО, из них 89 уже завершили лечение», — рассказал зампредседатель правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках программы доступны диагностика, лечение, а также изготовление и установка коронок, протезов на сумму до 120 тыс. рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область — до 1 млн рублей. Мерой соцподдержки могут воспользоваться участники СВО, которые были призваны (отобраны, поступили) на военную службу Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области, в том числе заключившие соответствующий контракт.

Для того, чтобы получить услугу, необходимо предоставить в медицинскую организацию справку об участии в СВО, которую можно оперативно оформить на портале Госуслуг, а также подтверждающий документ в случае ранения в челюстно-лицевую область во время участия в специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.