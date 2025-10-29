Более 2,3 тыс детей пролечили зубы под наркозом в Подмосковье с начала года

В Московской области детям до 3 лет доступно лечение стоматологических заболеваний под общим обезболиванием. Такой метод применяется для лечения маленьких пациентов с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сейчас такой вид лечения для маленьких пациентов доступен на базе 5 медицинских организаций Подмосковья: Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под общим наркозом прошли более 2,3 тыс. детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед лечением дети проходят обследование у профильных специалистов, которые определяют показания и противопоказания к стоматологическому лечению в амбулаторных условиях под наркозом. После лечения ребенок пробуждается в палате, где за его состоянием наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. При стабильном состоянии пациента выписывают.

Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС, для детей до 3-х лет и для детей с соматической патологией, препятствующей лечению без наркоза. На лечение зубов под наркозом направит лечащий врач при наличии у пациента соответствующих медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.