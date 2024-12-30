Более 23 литров крови сдали сотрудники предприятия Люберц

Сотрудники научно-производственного предприятия «Звезда» в городском округе Люберцы во время заключительной в этом году донорской акции сдали более 23 литров крови, сообщили в пресс-службе Люберецкой областной больницы. об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выездная бригада отделения переливания крови Люберецкой областной больницы побывала на научно-производственном предприятии «Звезда». Российское предприятие, разработчик систем жизнеобеспечения высотных полетов и космических исследований, средств спасения при авариях и систем дозаправки самолётов топливом в полёте, а еще в коллективе предприятия много доноров.

«Завод сотрудничает с нашим отделением по организации донорских акций уже 40 лет. На этот раз в донации участвовали 52 человека, из них 14 стали донорами впервые. Все ответственно подошли к донации, медотводов в связи с нарушением донорской диеты не было», — рассказал врач-трансфузиолог Сергей Понятов.

По итогам работы специалистам отделения удалось собрать более 23 литра крови. Эта выездная акция заключительная в уходящем году.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.