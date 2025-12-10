Более 220 тыс звонков обработали на линии «Стань мамой в Подмосковье» в 2025 году

В Московской области будущие родители могут обратиться с волнующими вопросами на горячую линию «Стань мамой в Подмосковье». Ее операторы расскажут о системе родовспоможения Московской области, документах, необходимых в роддоме, положенных выплатах, а также помогут с выбором медицинского учреждения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для будущих родителей в регионе создан портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана вся необходима информация, если же остаются какие-то вопросы, то всегда можно обратиться на горячую линию. С начала этого года ее операторы обработали более 223 тыс. звонков, из них порядка 12,4 тыс. поступили из других регионов. Всего с 2019 года операторы горячей линии приняли более 1,3 млн звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Узнать больше о работе системы родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.