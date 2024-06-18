Более 220 медиков устроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга»

В Московской области реализуется программа для привлечения медицинских специалистов «Приведи друга». За трудоустройство привлекаемого врача или фельдшера сотрудник больницы может получить премию в размере до 50 тыс. рублей за врача, до 25 тыс. рублей за фельдшера или медсестру. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для привлечения и удержания медицинских кадров в нашем регионе работают эффективные и востребованные программы, например, «Приведи друга». Этот проект мы реализуем уже третий год и только с начала года в наши поликлиники и больницы трудоустроились 222 медработника», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после 3 месяцев работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие 6 месяцев.

Помимо «Приведи друга», в регионе реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие.

Более подробная информация размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.