Более 22 тыс жителей Каширы прошли диспансеризацию в 2024 году

В Каширской больнице в рамках программы министерства здравоохранения Московской области проходит программа диспансеризации. Так, с начала года в городском округе Кашира прошли диспансеризацию и профосмотры 22 668 жителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам главврача Каширской ЦРБ Юрия Володина, до конца года в количество диспансеризаций и профосмотров должно достичь запланированных 27 746.

Врач также пояснил, что отметка о диспансеризации ставится в личном кабинете, в том числе и при получении медпомощи в стационаре или обращении к терапевту, когда пациенты сдают анализы и проходят часть диагностики.

«Каждый житель Московской области может пройти диспансеризацию, обратившись в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Регулярная диспансеризация играет ключевую роль в профилактике и раннем выявлении заболеваний. Это позволяет значительно снизить риски и начать лечение на самых ранних стадиях, что крайне важно для сохранения здоровья», — отметил Володин.

Бесплатная диспансеризация представляет собой комплексный медицинский осмотр, направленный на обнаружение хронических заболеваний или факторов риска их развития. Обычно процедура требует не более двух посещений поликлиники.

В 2024 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годах, а также все жители старше 40 лет.

Благодаря диспансеризации жители Каширы могут быстро и эффективно проверить свое здоровье. Уже на первом этапе обследования можно определить, есть ли у человека риск скрытых заболеваний или признаки хронических неинфекционных болезней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.