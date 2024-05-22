Более 22 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье в 2024 г

В Московской области всем новорожденным проводится неонатальный скрининг. Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Московской области новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний. Благодаря скринингу, специалисты могут своевременно выявить детей из группы риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала года обследованы более 22,5 тыс. детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Благодаря неонатальному скринингу с начала года был выявлен 41 случай генетических заболеваний у новорожденных.

Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.