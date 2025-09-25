Более 22 тыс человек узнали состояние родных в больнице Подмосковья по номеру 122

Родственники пациентов, проходящих лечение в одной из больниц, подведомственных министерству здравоохранения Московской области, могут узнать о его состоянии по номеру 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для того, чтобы уточнить состояние пациента достаточно позвонить по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Это удобно, так как родственникам не нужно самостоятельно добираться до медучреждения. Всего с момента запуска сервиса в 2023 году им воспользовались более 22 тыс. человек, из них свыше 9,7 тыс. с начала этого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.

На данный момент проект запущен в 50 медицинских организациях, в том числе больницах, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.