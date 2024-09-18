Более 210 тыс детей уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку могут как взрослые, так и дети. Так, на сегодняшний день от гриппа привились уже более 210 тыс. детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сезон отпусков закончился, дети вернулись в школу, а осенью, как правило, наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. Для удобства родителей дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школе или детском садике. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 210 тыс. детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.