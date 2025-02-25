Более 21 тыс звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» в 2025 году

В Московской области будущие мамы могут задать волнующие вопросы, позвонив в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы центра расскажут о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и др. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Подробная информация о работе системы родовспоможения Московской области собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье». Если же у женщины остались вопросы, то всегда можно обратиться в наш колл-центр. С начала года его операторы приняли более 21 тыс. звонков, что на 161 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, свыше 1,2 тыс. звонков поступили из других регионов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.