Более 200 жителей Химок проверили свое здоровье в парке округа с начала лета

Более 200 жителей городского округа Химки приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке» с начала летнего сезона. Профилактические осмотры на свежем воздухе проводят сотрудники Химкинской больницы на базе музейного комплекса «Артишок». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Прогуливаясь в воскресный день в парке имени Льва Толстого можно удачно заглянуть на комплексную проверку своего здоровья. Любой желающий может проконсультироваться со специалистом и при необходимости получить направление на углубленное обследование», — сказала муниципальный депутат, председатель совета медсестер Надежда Смирнова.

В ходе осмотра в зависимости от возраста химчане сдают общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование. Также подходящим возрастным категориям граждан медицинские работники проводят анализ сердечно-сосудистых рисков, записывают электрокардиограммы, измеряют артериальное и внутриглазное давление.

В прошлые выходные акцию провели в 33 парках Подмосковья. Свое здоровье проверили более 5 тыс. человек.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов напомнил, что пройти диспансеризацию бесплатно может любой желающий. Акцию проводят каждое воскресенье с 10:00 до 14:00 в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого.

Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.