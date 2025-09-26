Более 200 тыс раз робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства

В Московской области благодаря помощнику на основе искусственного интеллекта — роботу Светлане — можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Помимо этого, робот может помочь вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести запись. Также она напоминает о визите к врачу, приглашает на вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Голосовой помощник Светлана наделена объемным функционалом, помогающим пациентам получить различные медицинские услуги. В частности, робот самостоятельно напоминает пациентам, принимающим льготные лекарственные препараты, о необходимости продления рецепта и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию. Важно, что пациенту не надо идти к врачу, он может сделать все онлайн, а потом просто получить нужное лекарство в аптеке. С начала года робот Светлана совершила 207 тыс. звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.